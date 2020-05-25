Бывший игрок "Ромы" Буассе умер от сердечного приступа в 21 год

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Бывший игрок "Ромы" Буассе умер от сердечного приступа в 21 год

Бывший игрок "Ромы" Джозеф Буассе скончался на 22-м году жизни от сердечного приступа. Об этом сообщается на сайте римлян.

Хавбек играл в "Роме" с 2017 по 2019 годы. Футболист выступал за римскую команду до 19 лет.

Зимой 2020 года игрок заключил контракт с "Университатя Клуж" из второго дивизиона чемпионата Румынии.

Не пропустите: "Рома" согласовала контракт с хавбеком "Милана"| http://soccernews.ru
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