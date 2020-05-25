Бывший игрок "Ромы" Буассе умер от сердечного приступа в 21 год

Бывший игрок "Ромы" Джозеф Буассе скончался на 22-м году жизни от сердечного приступа. Об этом сообщается на сайте римлян.

L'#ASRoma piange la scomparsa dell'ex calciatore della Primavera Joseph Bouasse Perfection e si stringe ai suoi cari in questo momento di grande dolore pic.twitter.com/oPFnzsejBr — AS Roma (@OfficialASRoma) May 25, 2020

Хавбек играл в "Роме" с 2017 по 2019 годы. Футболист выступал за римскую команду до 19 лет.

Зимой 2020 года игрок заключил контракт с "Университатя Клуж" из второго дивизиона чемпионата Румынии.

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