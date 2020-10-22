Бывший игрок "Ростова" Баштуш перешел клуб из ОАЭ
Ангольский защитник "Лацио" Баштуш перешел в клуб "Аль-Айн" из Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба римлян.
Сумма трансфера и условия личного контракта игрока не разглашаются.
29-летний Баштуш выступал за "Лацио" с 2016 года. Всего за итальянский клуб он провел 94 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал одну результативную передачу. Ранее играл за "Петру Атлетику" и "Ростов". За сборную Анголы сыграл 51 матч и забил два мяча. Обладатель Кубка Анголы, обладатель Кубка России, обладатель Кубка Италии.
Не пропустите: Сарри не планирует возглавлять "Фиорентину". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Гинер рассказал, почему он не продаст Влашича в "Зенит"
-
Сборная Германии собирается перехватить форварда у сборной Украины
-
Бывший игрок "Ростова" Баштуш перешел клуб из ОАЭ
-
Адольфо Гайч забил первый гол за ЦСКА
-
"Арсенал" нацелился на форварда сборной Нидерландов
-
"Рома", "Байер" и "Бенфика" победили в Лиге Европы, "Наполи" проиграл
-
"Арсенал" одержал волевую победу над "Рапидом" в Лиге Европы
-
Радимов рассказал о своем конфликте с бывшим фигуристом Плющенко
-
Новый главный тренер "Динамо" Сандро Шварц прилетел в Москву
-
Месси, Фати и два игрока "Баварии" вошли в команду недели Лиги Чемпионов
-
"Манчестер Сити" намерен удержать трансферную цель "Барселоны"
-
Гинер рассказал, почему он никогда не пригласит Месси в ЦСКА
-
Бывший президент "Реала" назвал причину поражений клуба в матчах с "Кадисом" и "Шахтером"
-
Евгений Гинер назвал размер бюджета ЦСКА
-
"Здорово вернуться в игру". Миранчук - о матче "Аталанты" в Лиге Чемпионов
-
Гинер заявил, что намерен обратно выкупить акции ЦСКА
-
"Я в ладоши хлопал". Гинер высказался об отъезде Гончаренко после поражения от "Зенита"
-
1
Сарри не планирует возглавлять "Фиорентину"
-
Де Брюйне вернулся к тренировкам в общей группе "Манчестер Сити"
-
"Спартак" показал, что осталось за кадром матча с "Енисеем"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17