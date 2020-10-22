Бывший игрок "Ростова" Баштуш перешел клуб из ОАЭ

Ангольский защитник "Лацио" Баштуш перешел в клуб "Аль-Айн" из Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба римлян.

Сумма трансфера и условия личного контракта игрока не разглашаются.

29-летний Баштуш выступал за "Лацио" с 2016 года. Всего за итальянский клуб он провел 94 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал одну результативную передачу. Ранее играл за "Петру Атлетику" и "Ростов". За сборную Анголы сыграл 51 матч и забил два мяча. Обладатель Кубка Анголы, обладатель Кубка России, обладатель Кубка Италии.

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