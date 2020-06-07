Бывший игрок "Рубина" ярко высказался о Владимире Путине

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Бывший игрок "Рубина" ярко высказался о Владимире Путине

Бывший нападающий казанского "Рубина" бразилец Карлос Эдуардо заявил, что ему нравится президент Российской Федерации Владимир Путин.

"Россия — очень крутая страна, а Путин — очень правильный мужик. 

Сталкивался ли я в России с расизмом? К сожалению, да. Меня оскорбляли из-за цвета кожи. Но проблема расизма есть во всем мире, в том числе в Бразилии. Меня очень удручает происходящее в настоящее время в США. Надеюсь, скоро это все закончится", — приводятся слова Карлоса Эдуардо на канале журналиста Анара Ибрагимова в "Яндекс.Дзен".

Карлос Эдуардо выступал за "Рубин" с 2010 по 2016 год. В составе казанского клуба он провел 62 матча во всех турнирах, забил семь мячей и отдал девять результативных передач.

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