Бывший игрок сборной Англии может возглавить "Ипсвич"

Бывший защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл в скором времени может возглавить "Ипсвич".

Как сообщает источник, англичанина рекомендовали руководству клуба в качестве нового главного тренера.

В ближайшее время стороны проведут переговоры.

Напомним, что в апреле клуб остался без тренера, так как с Миком МакКарти расторгли контракт.

После 44-х туров в Чемпионшипе "Ипсвич" идет на 14-й строчке.

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