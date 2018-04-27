Бывший игрок сборной Англии может возглавить "Ипсвич"

Теги ипсвич таунсол кэмпбелл

Бывший игрок сборной Англии может возглавить "Ипсвич"Бывший защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл в скором времени может возглавить "Ипсвич".

Как сообщает источник, англичанина рекомендовали руководству клуба в качестве нового главного тренера.

В ближайшее время стороны проведут переговоры.

Напомним, что в апреле клуб остался без тренера, так как с Миком МакКарти расторгли контракт.

После 44-х туров в Чемпионшипе "Ипсвич" идет на 14-й строчке. 

Не пропустите: "Арсенал" – "Атлетико" – 1:1 (обзор). | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Встреча с тонущими "гончарами": "Ливерпуль" принимает "Сток Сити"

Встреча с тонущими "гончарами": "Ливерпуль" принимает "Сток Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Вулверхэмптон 44 98
2 Фулхэм 45 88
3 Кардифф Сити 44 86
4 Астон Вилла 44 82
5 Мидлсбро 44 72
6 Дерби Каунти 44 71
7 Миллуол 44 69
8 Брентфорд 44 68
9 Престон Норт Энд 44 67
10 Бристоль Сити 44 66
11 Шеффилд Юнайтед 44 66
12 Лидс Юнайтед 44 57
13 Норвич Сити 44 57
14 Ипсвич Таун 44 56
15 Шеффилд Уэнсдэй 44 53
16 Куинз Парк Рейнджерс 44 53
17 Ноттингем Форест 44 52
18 Халл Сити 44 48
19 Рединг 44 43
20 Бирмингем Сити 44 43
21 Болтон Уондерерс 44 40
22 Барнсли 44 38
23 Бертон Альбион 44 38
24 Сандерленд 45 34
Полная таблица

топ-5 тегов