Бывший игрок сборной Англии может возглавить "Ипсвич"
Бывший защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл в скором времени может возглавить "Ипсвич".
Как сообщает источник, англичанина рекомендовали руководству клуба в качестве нового главного тренера.
В ближайшее время стороны проведут переговоры.
Напомним, что в апреле клуб остался без тренера, так как с Миком МакКарти расторгли контракт.
После 44-х туров в Чемпионшипе "Ипсвич" идет на 14-й строчке.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Вулверхэмптон
|44
|98
|2
|Фулхэм
|45
|88
|3
|Кардифф Сити
|44
|86
|4
|Астон Вилла
|44
|82
|5
|Мидлсбро
|44
|72
|6
|Дерби Каунти
|44
|71
|7
|Миллуол
|44
|69
|8
|Брентфорд
|44
|68
|9
|Престон Норт Энд
|44
|67
|10
|Бристоль Сити
|44
|66
|11
|Шеффилд Юнайтед
|44
|66
|12
|Лидс Юнайтед
|44
|57
|13
|Норвич Сити
|44
|57
|14
|Ипсвич Таун
|44
|56
|15
|Шеффилд Уэнсдэй
|44
|53
|16
|Куинз Парк Рейнджерс
|44
|53
|17
|Ноттингем Форест
|44
|52
|18
|Халл Сити
|44
|48
|19
|Рединг
|44
|43
|20
|Бирмингем Сити
|44
|43
|21
|Болтон Уондерерс
|44
|40
|22
|Барнсли
|44
|38
|23
|Бертон Альбион
|44
|38
|24
|Сандерленд
|45
|34