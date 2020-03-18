Бывший игрок сборной Бразилии рассказал, как команда боролась с Месси



Бывший защитник сборной Бразилии Филипе Мело рассказал, что футболисты национальной команды боролись с нападающим сборной Аргентины Лионеля Месси с помощью тактики фолов.

"Месси является уникальным футболистом. Когда сборная Бразилии играла против него, то мы договаривались, что каждый из нас будет бить его по ногам. Мы сменяли друг друга в этом. Без этого его нельзя было остановить. Но мы стремились не сломать его, а лишь сбить с ритма, совершая тактические фолы.

Месси лучше, чем Роналду. Криштиану может забить пять мячей, а Месси кроме этих пяти голов может отдать столько же голевых передач. Он более совершенный игрок", - приводит слова Мело Diario Sport.

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