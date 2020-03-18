Бывший игрок сборной Бразилии рассказал, как команда боролась с Месси

2 Теги лионель мессибарселонааргентинафелипе мелобразилия

Бывший игрок сборной Бразилии рассказал, как команда боролась с Месси
Бывший защитник сборной Бразилии Филипе Мело рассказал, что футболисты национальной команды боролись с нападающим сборной Аргентины Лионеля Месси с помощью тактики фолов.

"Месси является уникальным футболистом. Когда сборная Бразилии играла против него, то мы договаривались, что каждый из нас будет бить его по ногам. Мы сменяли друг друга в этом. Без этого его нельзя было остановить. Но мы стремились не сломать его, а лишь сбить с ритма, совершая тактические фолы.

Месси лучше, чем Роналду. Криштиану может забить пять мячей, а Месси кроме этих пяти голов может отдать столько же голевых передач. Он более совершенный игрок", - приводит слова Мело Diario Sport.

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Комментарии

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Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

Пока португальское заднеприводное плоскостопие, шавка и просто балласт - Роналду, обдумывает на Мадейре как выплакать очередной ЗМ, не взирая на карантин, Месси делает благое дело! Но никто и не удивлён! Картонный португальский лидер, всегда заботился о своих картонных «проблемах», не бойсь, уже обдумывает, как ещё подключить больше арбитров, что бы было больше липовых пенок (как в том же матче с Фиорентиной) и как выплакать очередной липовый ЗМ, а клубные дела, и эпидемия - подождут. Но если, что - Сарри на выход, как это было с Аллегри! Виноваты все во круг, но не я! Все это Кристиано Картон педик Роналду! Forza Juve!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Криш пять мячей когда забивал последний раз?А Лео....Карлик максимум ,что может,так это выдаивать миллиарды евро с клуба...Просто выскочка.Wiskas El Barca!P.S : Дмитрий Владимирович - сказочный олень!

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