Бывший игрок сборной Бразилии сравнил Месси с Марадоной и Пеле

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Бывший игрок сборной Бразилии сравнил Месси с Марадоной и Пеле

Бывший игрок "Барселоны" и сборной Бразилии Эдмилсон сравнил аргентинского нападающего каталонского клуба Лионеля Месси с легендарными футболистами прошлого Диего Марадоной и Пеле.

"Многие часто сравнивают Месси с другими великими футболистами. Но дело в том, что Лео играет на топ-уровне больше 10 лет. А вот другие легендарные игроки, например, Пеле и Марадона играли на высочайшем уровне 3-4 года", - приводит слова Эдмилсона официальный сайт клуба.

32-летний Месси является лучшим бомбардиром в истории "Барселоны" и выиграл в составе клуба 34 трофея.

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