Бывший игрок сборной Бразилии вместо чеканки сделал подкат туалетной бумаге
Бывший полузащитник сборной Бразилии Фелипе Мело необычным образом принял участие во всемирном челлендже с туалетной бумагой.
Футболист вместо того, чтобы почеканить рулон ногам, сделал ему подкат.
Челлендж "Оставайся дома" стал очень популярным среди футболистов, которые находятся в вынужденном карантине в связи с пандемией китайского коронавируса COVID-19.
36-летний Мело сейчас выступает за "Палмейрас". Ранее он играл за такие известные клубы, как "Фламенго", "Крузейро", "Гремио", "Мальорка", "Расинг", "Альмерия", "Фиорентина", "Ювентус", "Галатасарай" и "Интер". За сборную Бразилии сыграл 22 матча и забил два гола.
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|26
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|26
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|Интер Милан
|25
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|Аталанта
|25
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|5
|Рома
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|6
|Наполи
|26
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|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
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|14
|Удинезе
|26
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|Торино
|25
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|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
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|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
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