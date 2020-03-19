Бывший игрок сборной Бразилии вместо чеканки сделал подкат туалетной бумаге

Бывший полузащитник сборной Бразилии Фелипе Мело необычным образом принял участие во всемирном челлендже с туалетной бумагой.

Футболист вместо того, чтобы почеканить рулон ногам, сделал ему подкат.

Челлендж "Оставайся дома" стал очень популярным среди футболистов, которые находятся в вынужденном карантине в связи с пандемией китайского коронавируса COVID-19.

36-летний Мело сейчас выступает за "Палмейрас". Ранее он играл за такие известные клубы, как "Фламенго", "Крузейро", "Гремио", "Мальорка", "Расинг", "Альмерия", "Фиорентина", "Ювентус", "Галатасарай" и "Интер". За сборную Бразилии сыграл 22 матча и забил два гола.

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