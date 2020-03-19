Бывший игрок сборной Бразилии вместо чеканки сделал подкат туалетной бумаге

Теги фелипе мелокоронавирус

Бывший игрок сборной Бразилии вместо чеканки сделал подкат туалетной бумаге

Бывший полузащитник сборной Бразилии Фелипе Мело необычным образом принял участие во всемирном челлендже с туалетной бумагой.

Футболист вместо того, чтобы почеканить рулон ногам, сделал ему подкат.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@felipemelo wins the #StayAtHomeChallenge ⚽️‍♂️

Публикация от 433 (@433)

Челлендж "Оставайся дома" стал очень популярным среди футболистов, которые находятся в вынужденном карантине в связи с пандемией китайского коронавируса COVID-19.

36-летний Мело сейчас выступает за "Палмейрас". Ранее он играл за такие известные клубы, как "Фламенго", "Крузейро", "Гремио", "Мальорка", "Расинг", "Альмерия", "Фиорентина", "Ювентус", "Галатасарай" и "Интер". За сборную Бразилии сыграл 22 матча и забил два гола.

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