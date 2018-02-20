Бывший игрок сборной Франции Сидней Гову: "Россия - один из фаворитов Чемпионата Мира"

Теги россиясидней гову

Бывший игрок сборной Франции Сидней Гову: "Россия - один из фаворитов Чемпионата Мира"Известный в прошлом французский футболист Сидней Гову назвал сборную России одним из фаворитов предстоящего Чемпионата Мира.

"Я видел несколько игр сборной России. Предыдущие результаты не имеют значения, так как Россия у себя принимает Чемпионат Мира. Всегда говорил, что та страна, которая принимает Мундиаль, является фаворитом турнира, несмотря на рейтинги и другие показатели. Но по именам футболистов назвать не могу, тут вы меня извините. Помню Андрея Аршавина, Александра Кержакова, Валерия Карпина, но все они играли в европейских чемпионатах, а нынешнее поколение в Европе не выступает", - цитирует бывшего футболиста ТАСС.

Напомним, Горлукович назвал катастрофой отсутствие замены Березуцкому в сборной России. | soccernews.ru

комментарии
Strateg

Надо ему завязывать с травкой

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Севилья" сразится с "Манчестер Юнайтед" на "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" сразится с "Манчестер Юнайтед" на "Рамон Санчес Писхуан"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Египет 0 0
2 Россия 0 0
3 Саудовская Аравия 0 0
4 Уругвай 0 0
Группа B М О
1 Иран 0 0
2 Марокко 0 0
3 Португалия 0 0
4 Испания 0 0
Группа C М О
1 Австралия 0 0
2 Дания 0 0
3 Франция 0 0
4 Перу 0 0
Группа D М О
1 Аргентина 0 0
2 Хорватия 0 0
3 Исландия 0 0
4 Нигерия 0 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
2 Коста-Рика 0 0
3 Швейцария 0 0
4 Сербия 0 0
Группа F М О
1 Германия 0 0
2 Южная Корея 0 0
3 Мексика 0 0
4 Швеция 0 0
Группа G М О
1 Бельгия 0 0
2 Англия 0 0
3 Панама 0 0
4 Тунис 0 0
Группа H М О
1 Колумбия 0 0
2 Япония 0 0
3 Польша 0 0
4 Сенегал 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов