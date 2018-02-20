Бывший игрок сборной Франции Сидней Гову: "Россия - один из фаворитов Чемпионата Мира"

Известный в прошлом французский футболист Сидней Гову назвал сборную России одним из фаворитов предстоящего Чемпионата Мира.

"Я видел несколько игр сборной России. Предыдущие результаты не имеют значения, так как Россия у себя принимает Чемпионат Мира. Всегда говорил, что та страна, которая принимает Мундиаль, является фаворитом турнира, несмотря на рейтинги и другие показатели. Но по именам футболистов назвать не могу, тут вы меня извините. Помню Андрея Аршавина, Александра Кержакова, Валерия Карпина, но все они играли в европейских чемпионатах, а нынешнее поколение в Европе не выступает", - цитирует бывшего футболиста ТАСС.

Напомним, Горлукович назвал катастрофой отсутствие замены Березуцкому в сборной России. | soccernews.ru