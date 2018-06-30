Бывший игрок сборной Колумбии в восторге от организации ЧМ-2018

Бывший защитник сборной Колумбии Хорхе Бермудес считает, что Россия отлично справилась с организацией Чемпионата Мира.

"Организация Семпионата Мира безупречна. У нас перед приездом сюда были некоторые сомнения по поводу далекого расположения и огромной дистанции между нашими странами. И насколько она безопасна. Но здесь все в порядке, я чувствую себя в безопасности. И не только я, но и наша сборная, и люди, которые сюда приехали.

Наша сборная сосредоточилась в Казани. Нам повезло проездом побывать в Москве. Еще посетили Саранск, где ходили на матч Колумбии. И сейчас мы в Самаре. Наша цель – продолжить увлекательное путешествие по городам России вместе со сборной", - сказал он.

3 июля сборная Колумбии в 1/8 финала ЧМ-2018 сыграет с Англией. | http://soccernews.ru