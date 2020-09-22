Бывший игрок сборной Нидерландов обвинил ван Дейка в лени на поле

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Бывший игрок сборной Нидерландов обвинил ван Дейка в лени на поле

Бывший нападающий сборной Нидерландов Вим Кифт подверг критике голландского защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка.

"Ван Дейк не слишком сообразительный. Он ведет себя как великий футболист и демонстрирует неприязнь к другим во время матчей, хотя сам играет лениво. Вирджил допускает ошибки и не участвует в активных действиях. Ему потребовалось много времени, чтобы выйти на топ-уровень. Ван Дейк должен оставаться самокритичным", - цитирует Кифта De Telegraaf.

29-летний ван Дейк выступает за "Ливерпуль" с 2018 года. Всего он провел за английский клуб 125 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Ван Дейк в последних четырех играх АПЛ допустил больше результативных ошибок, чем в предыдущих 154 матчах. | http://soccernews.ru
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