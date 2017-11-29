Бывший игрок сборной России Дмитрий Кузнецов: "Смолов не затерялся бы в "Реале"

Известный в прошлом футболист Дмитрий Кузнецов прокомментировал слухи о возможном переходе форварда "Краснодара" Федора Смолова в мадридский "Реал".

"Видимо, скауты действительно отслеживают Смолова. Просто так об интересе говорить не стали бы. А раз отслеживают, значит, считают, что он сможет встроиться в систему "Реала" и подойти под стиль. У них - хороший контроль мяча, они не бьют и не пуляют, куда попало. Смолов, как раз и привыкший играть в комбинационный футбол в "Краснодаре", и в "Реале" не затерялся бы", - цитирует бывшего футболиста чемпионат.com.

Напомним, агент Смолова уже встретился с представителями "Реала". | soccernews.ru