Бывший игрок сборной России рассказал, что пил вино перед каждым матчем
Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин рассказал, что он перед каждым матчем употреблял вино.
"Вино - это полезный продукт. Более того, я его пью даже накануне марафона. Бокал-два я пропускаю обязательно. У меня был случай, когда, будучи игроком "Бордо", я в день игры выпивал. И предлагал мне знаешь кто? Главный тренер команды.
Я так пристрастился, что перед каждой игрой выпивал бокал-два вина, что и делаю сейчас перед марафоном. Но это нормально. Это та доза, которая позволительна, более того, она благоприятно сказывается на пищеварении. И, вообще, просто очень вкусно", - приводит слова Смертина Forbes.
44-летний Смертин за свою карьеру выступал за барнаульское "Динамо", "Зарю" (Ленинск-Кузнецкий), "Уралан", "Локомотив", "Бордо", "Челси", "Портсмут", "Чарльтон", московское "Динамо" и "Фулхэм". За сборную России сыграл 55 матчей. Чемпион Англии, обладатель Кубка России, обладатель Кубка французской лиги.
Также Смертин играл в пляжный футбол и в составе "Локомотива" дважды становился чемпионом России.
Не пропустите: Погба: "Я едва не выпил свою мочу, перепутав ее с соком". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Главные новости дня: 7 января
-
Смертин рассказал, как Моуринью мотивировал игроков "Челси" перед чемпионским сезоном
-
Гвардиола сделал заявление о победе над "Манчестер Юнайтед" в Кубке Лиги
-
Бывший игрок сборной России рассказал, что пил вино перед каждым матчем
-
Появились изображения формы "Интера" на сезон-2020/21
-
1
"Манчестер Сити" победил "Манчестер Юнайтед" в полуфинале Кубка Лиги
-
Российский миллиардер Фридман не собирается покупать украинский клуб
-
"Ювентус" готов заплатить 15 миллионов евро за защитника "Барселоны"
-
Мане, Салах и Махрез вошли в команду году по версии Африканской конфедерации футбола
-
1
Мане - лучший игрок Африки в 2019 году
-
1
Экс-форвард "Краснодара", возможно, попал в криминальную историю
-
1
Погба: "Я едва не выпил свою мочу, перепутав ее с соком"
-
"Малага" отстранила тренера от работы, так как видео с его членом попало в интернет
-
Хакими признан лучшим молодым игроком Африки в 2019 году
-
Дзюба отпраздновал Рождество в образе Гарри Поттера
-
Краневиттер может покинуть "Зенит" и перейти в клуб Бекхэма
-
Семь игроков ПСЖ попали в символическую сборную Лиги 1 по итогам первого круга
-
Жена Икарди высказалась о будущем форварда в ПСЖ
-
"Суонси" арендовал нападающего "Ливерпуля"
-
Неймар оценил шансы ПСЖ выиграть Лигу Чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15