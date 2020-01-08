Бывший игрок сборной России рассказал, что пил вино перед каждым матчем

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Бывший игрок сборной России рассказал, что пил вино перед каждым матчем
Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин рассказал, что он перед каждым матчем употреблял вино.

"Вино - это полезный продукт. Более того, я его пью даже накануне марафона. Бокал-два я пропускаю обязательно. У меня был случай, когда, будучи игроком "Бордо", я в день игры выпивал. И предлагал мне знаешь кто? Главный тренер команды.

Я так пристрастился, что перед каждой игрой выпивал бокал-два вина, что и делаю сейчас перед марафоном. Но это нормально. Это та доза, которая позволительна, более того, она благоприятно сказывается на пищеварении. И, вообще, просто очень вкусно", - приводит слова Смертина Forbes.

44-летний Смертин за свою карьеру выступал за барнаульское "Динамо", "Зарю" (Ленинск-Кузнецкий), "Уралан", "Локомотив", "Бордо", "Челси", "Портсмут", "Чарльтон", московское "Динамо" и "Фулхэм". За сборную России сыграл 55 матчей. Чемпион Англии, обладатель Кубка России, обладатель Кубка французской лиги.

Также Смертин играл в пляжный футбол и в составе "Локомотива" дважды становился чемпионом России.

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