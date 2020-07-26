Бывший игрок сборной Швеции раскритиковал и похвалил Ибрагимовича

Полузащитник сборной Швеции Олбин Экдаль поделился мнением о нападающем "Милана" Златане Ибрагимовиче.

"Действия и резкие комментария Ибрагимовича подрывали уверенность у партнеров по национальной команде. Я видел это много раз. Его жесты плохо сказывались на команде. Многим не удавалось смириться с его напором и темпераментом, которые сделали Златана лучшим шведским игроком в истории", — приводит слова Экдаля Sveriges Radio.

Ибрагимович выступал за сборную Швеции с 2001 по 2016 год. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды, забив 62 гола в 116 матчах.

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