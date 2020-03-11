Бывший игрок "Спартака" Ананидзе получил очередную тяжелую травму

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Бывший игрок "Спартака" Ананидзе получил очередную тяжелую травму

Грузинский полузащитник московского "Спартака" Джано Ананидзе, выступающий за кипрский "Анортосис", получил травму колена, сообщается на официальном сайте клуба.

У футболиста диагностирован разрыв боковой связки колена. Сроки восстановления игрока составят около двух месяцев.

27-летний Ананидзе перешел в "Анортосис" в конце января в статусе свободного агента. В составе кипрского клуба он провел шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Напомним, что хавбек выступал за "Спартак" с 2009 по 2019 годы.

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