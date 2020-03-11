Бывший игрок "Спартака" Ананидзе получил очередную тяжелую травму
Грузинский полузащитник московского "Спартака" Джано Ананидзе, выступающий за кипрский "Анортосис", получил травму колена, сообщается на официальном сайте клуба.
У футболиста диагностирован разрыв боковой связки колена. Сроки восстановления игрока составят около двух месяцев.
27-летний Ананидзе перешел в "Анортосис" в конце января в статусе свободного агента. В составе кипрского клуба он провел шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями.
Напомним, что хавбек выступал за "Спартак" с 2009 по 2019 годы.
Не пропустите: Совладельцы "Спартака" Федун и Алекперов потеряли около 3 миллиардов долларов. | http://soccernews.ru
главное
-
"Реал" рассматривает два варианта на случай увольнения Зидана
-
В Лиге Чемпионов больше не осталось российских игроков
-
"Тоттенхэм" проиграл "Лейпцигу" в ответном матче 1/8 финала ЛЧ и вылетел из турнира
-
"Аталанта" вырвала победу у "Валенсии" в Лиге Чемпионов. Иличич сделал покер
-
Варди не исключает возвращения в сборную Англии
Лента новостей
-
Луиc Адриано повторил достижение Неймара
-
"Барселона" просит перенести матч Лиги Чемпионов с "Наполи"
-
Пирло может вернуться в "Ювентус"
-
Финал Кубка лиги ПСЖ - "Лион" перенесен из-за коронавируса
-
Бывший игрок "Спартака" Ананидзе получил очередную тяжелую травму
-
"Манчестер Сити" нацелился на 20-летнего защитника "Интера"
-
ПСВ объявил о назначении нового главного тренера
-
"Реал" может купить Кейна при одном условии
-
В Киеве отменили все массовые мероприятия из-за коронавируса. Матчи чемпионата могут пройти без зрителей
-
"Рома" не может отправиться в Испанию на матч Лиги Европы с "Севильей"
-
Бывший футболист сборной Бразилии Марселиньо завершит карьеру в 44 года
-
"Вулверхэмптон" готов заплатить огромную сумму за хавбека "Реала"
-
Матч Молдова – Россия пройдет без зрителей
-
Аршавин оценил игру "Зенита" во второй части сезона
-
В Румынии молодого футболиста заменили через 23 секунды после начала матча
-
РФС назвал арбитров на матчи 22-го тура чемпионата России
-
Официально: матчи Серии А остановлены из-за коронавируса
-
Тренер "РБ Лейпциг" установил рекорд Лиги чемпионов
-
Месси устроил тематическую вечеринку для младшего сына
-
Коронавирус подчиняет футбольную Европу! Разбираем, как чемпионаты будут продолжать "пир во время чумы" и что будет с Евро!
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|46
|2
|Краснодар
|21
|41
|3
|Ростов
|21
|38
|4
|Локомотив Москва
|21
|38
|5
|ЦСКА Москва
|21
|35
|6
|Арсенал Тула
|21
|28
|7
|Динамо Москва
|21
|27
|8
|Урал
|21
|25
|9
|Уфа
|20
|25
|10
|Спартак Москва
|21
|25
|11
|Оренбург
|20
|23
|12
|Крылья Советов
|21
|22
|13
|Тамбов
|21
|22
|14
|Рубин
|21
|20
|15
|Ахмат
|21
|20
|16
|Сочи
|20
|18