Бывший игрок "Спартака" Ананидзе получил очередную тяжелую травму

Грузинский полузащитник московского "Спартака" Джано Ананидзе, выступающий за кипрский "Анортосис", получил травму колена, сообщается на официальном сайте клуба.

У футболиста диагностирован разрыв боковой связки колена. Сроки восстановления игрока составят около двух месяцев.

27-летний Ананидзе перешел в "Анортосис" в конце января в статусе свободного агента. В составе кипрского клуба он провел шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Напомним, что хавбек выступал за "Спартак" с 2009 по 2019 годы.

Не пропустите: Совладельцы "Спартака" Федун и Алекперов потеряли около 3 миллиардов долларов. | http://soccernews.ru