Бывший игрок "Спартака" арестован за вождение в пьяном виде

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Бывший игрок "Спартака" арестован за вождение в пьяном виде

Экс-защитник "Спартака" румын Габриэль Тамаш, который сейчас выступает за хайфский "Хапоэль", был арестован за превышение скорости, а также вождение автомобиля в пьяном виде, сообщает webaslan.

Футболист превысил скорость более чем на 100 км/ч. Тест показал, что содержание алкоголя в крови спортсмена было превышено в три раза. Вместе с ним в автомобиле находились две девушки.

До среды Тамаш будет находиться под стражей. В этот день пройдет судебное заседание по его делу.

35-летний Тамаш выступал за "Спартак" с 2004 по 2007 годы, провел за клуб 21 матч.

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