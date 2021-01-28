Бывший игрок "Спартака" Макеев перебрался в Узбекистан

Узбекистанский клуб "Металлург" из Бекабада подписал российского защитника Евгения Макеева, сообщает Transfermarkt.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался "Металлургу" бесплатно. Макеев подписал с клубом контракт до лета 2021 года.

21-летний Макеев выступал за "Шексну", "Спартак", "Ростов", "Сочи", "Ротор", "Арарат" и "Росич". За сборную России сыграл три матча. Чемпион России-2017.

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