Бывший игрок "Спартака" Митрески рассказал, как к Путину относятся в Северной Македонии

Защитник Игор Митрески, выступавший за московский "Спартак" с 2001 по 2004 год, поделился мнением о президенте Российской Федерации Владимире Путине.

"Россия для меня - великая держава! Когда вижу российский флаг, чувствую гордость. Сейчас Москва изменилась, везде порядок. Когда я приехал, это был другой город и другая страна. Сейчас же президент и правительство делают все возможное, чтобы Москва была лучшим городом в мире. Для меня вообще лучшие города в мире — это Москва и Берлин.

У нас в Македонии к Путину относятся с очень большим уважением. Он принял страну почти в развалинах, и вот уже на протяжении 20 лет во всем идет подъем. Россия поменялась, открылось столько крутых стадионов. Я считаю, что при таком президенте в России с годами все становится только лучше", - приводит слова Митрески Sport24.

Митрески провел за "Спартак" 120 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. В составе "красно-белых" он становился чемпионом России. Также играл за "Македонию", "Караорман", "Напредак", "Силекс", запорожский "Металлург", "Бейтар", "Энерги", "Беерсхот", софийский ЦСКА и "Нефтчи".

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