Бывший игрок "Спартака" нарушил карантин в Аргентине



Аргентинский защитник "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо, находясь на родине, нарушил правила карантина, который был введен из-за пандемии коронавируса, сообщает Ole.

По сведениям издания, футболист был замечен курящим и играющим в покер вместе с друзьями. В Аргентине карантин действует до 10 мая, поэтому игрока, возможно, ждет наказание.

30-летний Рохо выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2014 года. В нынешнем сезоне он провел 10 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с манкунианцами действует до лета 2021 года. Ранее он играл за "Эстудиантес", "Спартак" и "Спортинг".

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