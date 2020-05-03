Бывший игрок "Спартака" не может вернуться в Россию к семье из-за коронавируса



Бывший защитник московского "Спартака" Сальваторе Боккетти, выступающий за "Верону", рассказал, что он не имеет возможности приехать в Россию к семье, так как из-за пандемии коронавируса обе страны закрыли свои границы.

"Я уже два месяца не видел семью. Только представьте, что я чувствую. Жена отправилась в Россию, чтобы получить паспорт для ребенка. Я два месяца нахожусь один в Италии, а жена с тремя детьми сидит в России. Границы в России закрыты и на въезд, и на выезд. Я много раз общался с консульством, но мне ничем не могут помочь. 13 мая они собираются оценить ситуацию, после чего, возможно, что-то прояснится.

Я несколько раз в день общаюсь с семьей по видеосвязи. Также у нас есть групповой чат для игроков "Вероны". Это помогает мне справиться", - приводит слова Боккетти в интервью L’Arena.

Напомним, что Боккетти выступал за "Спартак" с 2013 по 2019 годы. Также он с 2010 по 2012 годы играл за казанский "Рубин". В 2014 году он женился на россиянке Катерине. У них трое детей - сын Марио (2014 года рождения), дочь Грейс (2016) и сын Роберт (2019).

Не пропустите: "Я остался без жилья и дохода": "Русский Месси" застрял в Болгарии из-за пандемии коронавируса. | http://soccernews.ru