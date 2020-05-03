Бывший игрок "Спартака" не может вернуться в Россию к семье из-за коронавируса
Бывший защитник московского "Спартака" Сальваторе Боккетти, выступающий за "Верону", рассказал, что он не имеет возможности приехать в Россию к семье, так как из-за пандемии коронавируса обе страны закрыли свои границы.
"Я уже два месяца не видел семью. Только представьте, что я чувствую. Жена отправилась в Россию, чтобы получить паспорт для ребенка. Я два месяца нахожусь один в Италии, а жена с тремя детьми сидит в России. Границы в России закрыты и на въезд, и на выезд. Я много раз общался с консульством, но мне ничем не могут помочь. 13 мая они собираются оценить ситуацию, после чего, возможно, что-то прояснится.
Я несколько раз в день общаюсь с семьей по видеосвязи. Также у нас есть групповой чат для игроков "Вероны". Это помогает мне справиться", - приводит слова Боккетти в интервью L’Arena.
Напомним, что Боккетти выступал за "Спартак" с 2013 по 2019 годы. Также он с 2010 по 2012 годы играл за казанский "Рубин". В 2014 году он женился на россиянке Катерине. У них трое детей - сын Марио (2014 года рождения), дочь Грейс (2016) и сын Роберт (2019).
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|Рома
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|6
|Наполи
|26
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|7
|Милан
|26
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|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
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|Фиорентина
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|Удинезе
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|25
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|Сампдория
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|17
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|18
|Лечче
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