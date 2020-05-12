Бывший игрок "Спартака" Озбилиз эффектным финтом обыграл оппонента на тренировке

Полузащитник "Пюника" Арас Озбилиз на тренировке обыграл одноклубника Артура Мираняна с помощью эффектного финта.

"Извини, бро", - написал футболист на своей странице в Instagram.

30-летний Озбилиз является воспитанником "Аякса". В "Пюник" он перешел в 2019 году. Ранее хавбек выступал за "Кубань", "Спартак", "Бешикташ", "Райо Вальекано", "Шериф" и "Виллем II". За сборную Армении сыграл 41 матч и забил шесть голов. Двукратный чемпион Нидерландов.

Не пропустите: Экс-игрока "Спартака" обвиняют в угрозах убийством. | http://soccernews.ru