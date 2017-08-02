Бывший игрок "Спартака" перешел в "Альмерию"

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Бывший игрок "Спартака" перешел в "Альмерию"

"Альмерия" подписала полузащитника "Сан-Лоренсо" Тино Косту, сообщает официальный твиттер клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с испанским клубом контракт до лета 2018 года.

32-летний Коста за свою карьеру выступал за "Расинг", "По", "Сете", "Монпелье", "Валенсию", "Спартак", "Дженоа" и "Фиорентину". За сборную Аргентины сыграл 2 матча. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,5 миллиона евро.

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