Бывший игрок "Спартака" предлагал свои услуги киевскому "Динамо"

Форвард "Палмейраса" Луис Адриано хотел перейти в киевское "Динамо". Об этом сообщил украинский журналист Игорь Цыганык.

"В конце 2020 года Луис Адриано предложил свои услуги Мирче Луческу. Сказал, что хотел бы играть под руководством специалиста в киевском "Динамо". По итогу ничего не получилось, но ситуация интересная. Такой трансфер был бы определяющим для украинского футбола.

Правда Луис Адриано достаточно возрастной игрок, а Луческу делает ставку преимущественно на молодежь, о чем неоднократно говорил", — сказал Цыганык в эфире программы # ЦиганикLive.