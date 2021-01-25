Бывший игрок "Спартака" предлагал свои услуги киевскому "Динамо"

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Бывший игрок "Спартака" предлагал свои услуги киевскому "Динамо"Форвард "Палмейраса" Луис Адриано хотел перейти в киевское "Динамо". Об этом сообщил украинский журналист Игорь Цыганык.

"В конце 2020 года Луис Адриано предложил свои услуги Мирче Луческу. Сказал, что хотел бы играть под руководством специалиста в киевском "Динамо". По итогу ничего не получилось, но ситуация интересная. Такой трансфер был бы определяющим для украинского футбола.

Правда Луис Адриано достаточно возрастной игрок, а Луческу делает ставку преимущественно на молодежь, о чем неоднократно говорил", — сказал Цыганык в эфире программы # ЦиганикLive.

Напомним, что Луис Адриано выступал за московский "Спартак" в период с 2017-го по 2019 год. Украина также была в карьере бразильца. До "красно-белых" нападающий несколько лет играл в донецком "Шахтере".

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