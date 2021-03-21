Бывший игрок "Спартака" рассказал о конфликте Карпина и Дзюбы
Фото: "Спорт-Экспресс".
Бывший футболист "Спартака" Сослан Гатагова рассказ о конфликте Артема Дзюбы и тренера Валерия Карпина, которые несколько лет назад были в московском клубе.
"Дзюба – неординарная личность. Нужно привыкнуть к тому, что он по своей натуре лидер, а лидеры никогда не будут молчать. Будут требовать со всех – с игроков, тренера, руководства. Ну вот он и Карпин - два лидера - столкнулись лбами. Но опять-таки, все это было за пределами поля и раздевалки", - приводит слова Гатагова Sport24.
После ухода из "Спартака" Дзюба рассказывал, что Карпин неоднократно угрожал заменить его через 5-10 минут после выхода на поле. В 2017 году футболист и тренер едва не подрались в отеле.
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