Бывший игрок "Спартака" рассказал о конфликте Карпина и Дзюбы

Фото: "Спорт-Экспресс".

Бывший футболист "Спартака" Сослан Гатагова рассказ о конфликте Артема Дзюбы и тренера Валерия Карпина, которые несколько лет назад были в московском клубе.

"Дзюба – неординарная личность. Нужно привыкнуть к тому, что он по своей натуре лидер, а лидеры никогда не будут молчать. Будут требовать со всех – с игроков, тренера, руководства. Ну вот он и Карпин - два лидера - столкнулись лбами. Но опять-таки, все это было за пределами поля и раздевалки", - приводит слова Гатагова Sport24.

После ухода из "Спартака" Дзюба рассказывал, что Карпин неоднократно угрожал заменить его через 5-10 минут после выхода на поле. В 2017 году футболист и тренер едва не подрались в отеле.

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