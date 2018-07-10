Бывший игрок "Спартака": "Вида и Вукоевич попали в точку"

4 Теги огнен вукоевичдомагой видахорватиямаксим калиниченко

Бывший игрок "Спартака": "Вида и Вукоевич попали в точку"Известный в прошлом украинский футболист Максим Калиниченко, долгое время выступавший за московский "Спартак", прокомментировал скандальное видео с участием защитника сборной Хорватии Домагоем Видой и представителем "клетчатых" Огненом Вукоевичем.

"Этот "эпизод" показывает, насколько Вида и Вуко попали в точку. Конечно, они знали, что они говорят. Конечно, это было вызывающе. Но, по факту, как и к орлам албанским, придраться не получится. Соглашусь, трусы - в руководстве хорватов. Могли бы просто официально пожурить за типа неспортивное поведение на официальном сайте федерации или где-то еще. А отстранение - чистая трусость, ничего более", - написал бывший футболист в своем твиттере.

Напомним, Вукоевич уже извинился перед россиянами. | soccernews.ru

Комментарии
Олег

Лицо абсолютно не обезображено интеллектом!

Ответить
игорь

он не вонючка,просто сказал свое мнение,он,в отличии от валерия,не зомбирован нашим тв и средствам информации

Ответить
Валерий

Вонючка!Грязь убрал бы из-под носа,а потом бухтел.

Ответить
евгений

Ну был бы игроком, а то так середняк.

Ответить

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Двадцать седьмой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 10 июля

Двадцать седьмой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 10 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов