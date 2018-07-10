Бывший игрок "Спартака": "Вида и Вукоевич попали в точку"

Известный в прошлом украинский футболист Максим Калиниченко, долгое время выступавший за московский "Спартак", прокомментировал скандальное видео с участием защитника сборной Хорватии Домагоем Видой и представителем "клетчатых" Огненом Вукоевичем.

"Этот "эпизод" показывает, насколько Вида и Вуко попали в точку. Конечно, они знали, что они говорят. Конечно, это было вызывающе. Но, по факту, как и к орлам албанским, придраться не получится. Соглашусь, трусы - в руководстве хорватов. Могли бы просто официально пожурить за типа неспортивное поведение на официальном сайте федерации или где-то еще. А отстранение - чистая трусость, ничего более", - написал бывший футболист в своем твиттере.

Напомним, Вукоевич уже извинился перед россиянами. | soccernews.ru