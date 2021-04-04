Бывший игрок "Уфы" высмеял уход из команды Рахимова
Фото: инстаграм Кэтэлина Карпа
Бывший футболист "Уфы" Кэтэлин Карп, выступающий за "Тамбов", отреагировал на отставку Рашида Рахимова с поста главного тренера уфимского клуба.
В комментариях новости об отставке тренера Карп опубликовал комментарий в виде смайликов в виде аплодисментов и двух клоунов.
27-летний Карп выступал за "Уфу" с 2017 по 2021 годы. В феврале он ушел из уфимского клуба на правах свободного агента и перешел в "Тамбов".
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