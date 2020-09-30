Бывший игрок "Урала" покинул греческий клуб, чтобы уйти на фронт
Армянский защитник Вараздат Ароян покинул греческую "Лариссу" и отправился на фронт.
"Агент Арояна сообщил нам, что переход Вараздата в "Лариссу" отменяется. Вараздат, как и все граждане Армении до 40 лет, отправился на фронт. Он уже находится в расположении армии", - говорится в сообщении пресс-службы греческого клуба.
28-летний Ароян выступал за "Урал" с 2017 по 2020 годы. Ранее он играл за "Патани", "Пюник" и "Падиде". За сборную Армении провел 52 матча и забил два мяча.
Напомним, что в последние несколько дней обострился вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за спорной территории Нагорного Карабаха.
Не пропустите: УЕФА не будет переносить домашниие матчи сборных Армении и Азербайджана. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Семин прокомментировал признание Дзюбы лучшим игроком по итогам сезона 2019/20
-
Мбаппе стал лучшим игроком Лиги 1 сезона-2019/20
-
Хавбек Пакет перешел из "Милана" в "Лион"
-
Суарес и Фати поборются за звание лучшего игрока чемпионата Испании в сентябре
-
Бывший игрок "Урала" покинул греческий клуб, чтобы уйти на фронт
-
Назван состав сборной Бельгии на матчи с Кот-д’Ивуаром, Англией и Исландией
-
Куман высказался об игре Гризманна
-
Футболисты "Динамо" едва не подрались в перерыве матча с "Химками"
-
"Фулхэм" усилился форвардом "РБ Лейпциг"
-
Киевское "Динамо" отказалось продать форварда Супрягу в клуб Серии А
-
Неймар - крупнейший неплательщик налогов в Испании
-
В "Дженоа" подтвердили предстощий трансфер нападающего "Ростова" Шомуродова
-
"Ростов" определился с заменой Шомуродову
-
Звезда АПЛ призвал освободить из российской тюрьмы водителя экс-хавбека "Спартака" Фернандо
-
Куман заявил, что он доволен последними словами Месси
-
Хавбек "Спартака" Александр Ломовицкий покинул "Химки"
-
Резиуан Мирзов перейдет в "Химки"
-
Диего Коста может перейти в ПСЖ
-
Основной вратарь "Зенита" вернулся в строй
-
"Дженоа" предложил Шомуродову выгодный контракт
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22