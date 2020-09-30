Бывший игрок "Урала" покинул греческий клуб, чтобы уйти на фронт

Теги арменияазербайджан

Бывший игрок "Урала" покинул греческий клуб, чтобы уйти на фронт

Армянский защитник Вараздат Ароян покинул греческую "Лариссу" и отправился на фронт.

"Агент Арояна сообщил нам, что переход Вараздата в "Лариссу" отменяется. Вараздат, как и все граждане Армении до 40 лет, отправился на фронт. Он уже находится в расположении армии", - говорится в сообщении пресс-службы греческого клуба.

28-летний Ароян выступал за "Урал" с 2017 по 2020 годы. Ранее он играл за "Патани", "Пюник" и "Падиде". За сборную Армении провел 52 матча и забил два мяча.

Напомним, что в последние несколько дней обострился вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за спорной территории Нагорного Карабаха.

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