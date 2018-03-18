Бывший игрок "Витесса" Левченко: "В Голландии считают Слуцкого тактическим гением"

Известный в прошлом украинский футболист Евгений Левченко высказался о перспективах известного тренера Леонида Слуцкого в голландском "Витессе".

"Я читал рассказы в голландской прессе о том, что Слуцкий - это тактический гений. Это не так, команды Слуцкого играют довольно консервативно, он предпочитает выпускать на поле одних и тех же игроков, но при этом он наделяет своих футболистов уверенностью и может создать в команде хорошую атмосферу. В этом он является одним из самых прогрессивных тренеров России", - цитирует бывшего футболиста NOS.

Напомним, Воронин поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем ЧМ. | soccernews.ru