Бывший игрок "Витесса" Левченко: "В Голландии считают Слуцкого тактическим гением"

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Бывший игрок "Витесса" Левченко: "В Голландии считают Слуцкого тактическим гением"Известный в прошлом украинский футболист Евгений Левченко высказался о перспективах известного тренера Леонида Слуцкого в голландском "Витессе".

"Я читал рассказы в голландской прессе о том, что Слуцкий - это тактический гений. Это не так, команды Слуцкого играют довольно консервативно, он предпочитает выпускать на поле одних и тех же игроков, но при этом он наделяет своих футболистов уверенностью и может создать в команде хорошую атмосферу. В этом он является одним из самых прогрессивных тренеров России", - цитирует бывшего футболиста NOS.

Напомним, Воронин поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем ЧМ. | soccernews.ru

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