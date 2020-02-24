Бывший игрок "Ювентуса" и "Манчестер Сити" был удален до того, как дебютировал за новый клуб

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Бывший игрок "Ювентуса" и "Манчестер Сити" был удален до того, как дебютировал за новый клуб

Нападающий "Пескары" Валерий Божинов получил красную карточку раньше, чем дебютировал за клуб.

Болгарин был удален со скамейки запасных во время матча Серии В с "Кротоне" (1:4). Футболист слишком активно выражал недовольство действиями арбитра и даже выбежал на поле. За это форвард получил красную карточку.

Напомним, что ранее 34-летний Божинов ранее выступал за такие известные клубы, как "Фиорентина", "Ювентус", "Манчестер Сити" и "Парма". За сборную Болгарии сыграл 43 матча и забил шесть голов.

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