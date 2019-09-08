Бывший игрок "Ювентуса" станет помощником Сарри
Бывший защитник "Ювентуса" Андреа Барцальи в ближайшее время станет ассистентом главного тренера Маурицио Сарри, сообщает Tuttosport.
По сведениям издания, Барцальи прошел тренерские курсы и получил соответствующий аттестат.
38-летний Барцальи завершил карьеру по окончании прошлом сезона. За "Ювентус" он выступал с 2011 года. В составе туринского клуба защитник восемь раз подряд стал чемпионом Италии.
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