Бывший игрок "Зенита" Халк показал фото из отпуска

Бразильский форвард Халк, известный по выступлениям за "Порту" и "Зенит" разместил в своем Инстаграм фотографии из отпуска, который он проводит с женой и тремя детьми от первого брака.

Напомним, нападающий покинул свой последний клуб "Шанхай СИПГ" на правах свободного агента в начале декабря 2020 года. Хотя СМИ связывали его с различными командами от "Порту" до "Вулверхэмптона", футболист пока не подписал соглашения с каким-либо клубом.



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