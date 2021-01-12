Бывший игрок "Зенита" Халк показал фото из отпуска

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Бывший игрок "Зенита" Халк показал фото из отпускаБразильский форвард Халк, известный по выступлениям за "Порту" и "Зенит" разместил в своем Инстаграм фотографии из отпуска, который он проводит с женой и тремя детьми от первого брака. 

Напомним, нападающий покинул свой последний клуб "Шанхай СИПГ" на правах свободного агента в начале декабря 2020 года. Хотя СМИ связывали его с различными командами от "Порту" до "Вулверхэмптона", футболист пока не подписал соглашения с каким-либо клубом.

Читать также: Халк отказался возвращаться в "Порту" | http://soccernews.ru

 

 

 
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