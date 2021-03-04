Бывший игрок "Зенита" может баллотироваться в мэры Турина

Экс-хавбек "Зенита", "Ювентуса" и сборной Италии Клаудио Маркизио может стать одним из кандидатов в мэры Турина, сообщает Calcio e Finanza со ссылкой на La Stampa.

Бывший футболист, возможно, будет выдвинут как кандидат от Демократической партии, которая придерживается левоцентристских взглядов.

Партия уже общалась с самим Маркизио, чтобы узнать, как он относится к такому варианту начала политической карьеры. Экс-игрок попросил время, чтобы все тщательно обдумать.

Ожидается, что выборы мэра Турина должны пройти в октябре 2021 года.