Бывший игрок "Зенита" может баллотироваться в мэры Турина

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Бывший игрок "Зенита" может баллотироваться в мэры ТуринаЭкс-хавбек "Зенита", "Ювентуса" и сборной Италии Клаудио Маркизио может стать одним из кандидатов в мэры Турина, сообщает Calcio e Finanza со ссылкой на La Stampa.

Бывший футболист, возможно, будет выдвинут как кандидат от Демократической партии, которая придерживается левоцентристских взглядов.

Партия уже общалась с самим Маркизио, чтобы узнать, как он относится к такому варианту начала политической карьеры. Экс-игрок попросил время, чтобы все тщательно обдумать.

Ожидается, что выборы мэра Турина должны пройти в октябре 2021 года.

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