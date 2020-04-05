Бывший игрок "Зенита" напугал сына, надев маску Халка



Защитник "Дженоа" Доменико Кришито подшутил над сыном Альфредо, находясь в карантине, который был введен в связи с пандемией китайского коронавируса COVID-19.

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В нынешнем сезоне 33-летний Кришито провел за "Дженоа" 21 матч во всех турнирах и забил девять голов. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года. Ранее он играл за "Ювентус" и "Зенит". За сборную Италии сыграл 26 матчей.

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