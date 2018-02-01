Бывший игрок "Зенита" перебрался в "Эйбар"

Теги эйбарбордо

Бывший игрок "Зенита" перебрался в "Эйбар"

Сербский защитник "Бордо" Вукашин Йованович стал игроком "Эйбара", сообщает официальный твиттер клуба.

Испанский клуб арендовал футболиста на полгода с правом последующего выкупа.

21-летний Йованович выступал за "Бордо" с 2017 года, провел за клуб 25 матчей. Ранее играл за "Црвену Звезду" и "Зенит". Ориентировочная стоимость игрока составляет 5 миллионов евро.

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