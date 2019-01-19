Бывший игрок "Зенита" принес победу "Боруссии" Дортмунд в матче Бундеслиги

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Бывший игрок "Зенита" принес победу "Боруссии" Дортмунд в матче Бундеслиги

Дортмундская "Боруссия" в матче 18-го тура чемпионата Германии добилась победы над "РБ Лейпциг" со счетом 1:0.

Победу "шмелям" принес гол на 19-й минуте встречи полузащитника Акселя Витселя, который ранее играл за "Зенит".

"Боруссия" продолжает лидировать в турнирной таблице Бундеслиги, на шесть очков опережая "Баварию".

"РБ Лейпциг" – "Боруссия" Д - 0:1 (0:1)
Гол: Витсель, 19 - 0:1

"РБ Лейпциг": Гулачи, Конате, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано, Забитцер, Демме (Кунья, 81), Кампль, Лаймер (Аугустин, 88), Поульсен, Вернер.

"Боруссия" Д: Бюрки, Диалло, Хакими, Пищек (Вольф, 89), Геррейру (Пулишич, 76), Санчо, Дилэйни, Витцель, Вайгль, Гетце, Филипп (Алькасер, 79)

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2 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 18 39
3 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 18 36
4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 18 31
5 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 18 30
6 Вольфсбург Вольфсбург 17 28
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 18 25
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9 Герта Герта 17 24
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12 Фрайбург Фрайбург 18 21
13 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 18 21
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15 Аугсбург Аугсбург 18 15
16 Штутгарт Штутгарт 18 14
17 Ганновер 96 Ганновер 96 18 11
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 17 11
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