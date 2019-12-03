Бывший игрок "Зенита" забил гол и автогол в матче Кубка Италии
В матче 4-го тура Кубка Италии "Дженоа" победил "Асколи" и вышел в следующий раунд турнира. В составе "Дженоа" голом и автоголом отметился защитник Доменико Кришито, который ранее выступал за "Зенит".
В 1/8 финала "Дженоа" сыграет с "Торино".
"Дженоа" – "Асколи" - 3:2 (1:0)
Голы: Пинамонти, 14 - 1:0, Беретта, 48 - 1:1, Кришито, 68 (автогол) - 1:2, Кришито, 72 - 2:2, Пинамонти, 79 - 3:2
"Дженоа": Жандрей, Бираски, Кришито, Ромеро, Паяч, Кассата (Ровелла, 87), Ягелло (Пандев, 71), Агудело, Радованович, Клеонизе (Стураро, 69), Пинамонти.
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