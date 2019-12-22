Бывший игрок "Зенита" заявил, что против ЦСКА подкупают судей

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Бывший игрок "Зенита" заявил, что против ЦСКА подкупают судей
Бывший полузащитник "Зенита" Алексей Игонин выразил мнение, что соперники ЦСКА подкупают судей в матчах против московского клуба.

"Логика, мне кажется, железная: у Гинера было прозвище, будто он "все купил". Сейчас у него денег нет, и в этот период против него покупают судей, по идее, все логично. Мне это видится так: человек потерял контроль, в связи с событиями своего бизнеса, с потерями много чего. Чисто человеческая история.

Бизнес страдает, команда страдает, может быть, что-то еще, о чем мы не знаем. Видится мне человек, у которого все сложно в этой жизни и который так реагирует на стресс: он не начал бухать, а стал кричать на судей. Это, на мой взгляд, более безобидно: покричишь, получишь штраф — ну и все", – приводят слова Игонина российские СМИ.

После 19 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 34 очка. В Лиге Европы армейский клуб занял последнее место в своей группе и завершил выступления в еврокубках. Также москвичи вышли в четвертьфинал Кубка России, где сыграют со "Спартаком".

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