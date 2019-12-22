Бывший игрок "Зенита" заявил, что против ЦСКА подкупают судей
Бывший полузащитник "Зенита" Алексей Игонин выразил мнение, что соперники ЦСКА подкупают судей в матчах против московского клуба.
"Логика, мне кажется, железная: у Гинера было прозвище, будто он "все купил". Сейчас у него денег нет, и в этот период против него покупают судей, по идее, все логично. Мне это видится так: человек потерял контроль, в связи с событиями своего бизнеса, с потерями много чего. Чисто человеческая история.
Бизнес страдает, команда страдает, может быть, что-то еще, о чем мы не знаем. Видится мне человек, у которого все сложно в этой жизни и который так реагирует на стресс: он не начал бухать, а стал кричать на судей. Это, на мой взгляд, более безобидно: покричишь, получишь штраф — ну и все", – приводят слова Игонина российские СМИ.
После 19 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 34 очка. В Лиге Европы армейский клуб занял последнее место в своей группе и завершил выступления в еврокубках. Также москвичи вышли в четвертьфинал Кубка России, где сыграют со "Спартаком".
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
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|Сочи
|18
|15