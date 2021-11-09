Бывший кандидат на пост президента "Барселоны" предложил вернуть Месси

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Бывший кандидат на пост президента "Барселоны" Виктор Фонт предложил нынешнему руководству клуба задуматься о возвращении аргентинского нападающего Лионеля Месси, который сейчас выступает за ПСЖ.

"Месси заслужил красивое прощание. "Барселона" должна уже сейчас задуматься о возвращении Лионеля в 2023 году", – приводит слова Фонта RAC1.

Напомним, что 34-летний Месси покинул "Барселону" минувшим летом на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провел за ПСЖ восемь матчей и забил три гола.

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