Бывший кандидат на пост президента "Барселоны" предложил вернуть Месси

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Бывший кандидат на пост президента "Барселоны" предложил вернуть Месси

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Бывший кандидат на пост президента "Барселоны" Виктор Фонт предложил нынешнему руководству клуба задуматься о возвращении аргентинского нападающего Лионеля Месси, который сейчас выступает за ПСЖ.

"Месси заслужил красивое прощание. "Барселона" должна уже сейчас задуматься о возвращении Лионеля в 2023 году", – приводит слова Фонта RAC1.

Напомним, что 34-летний Месси покинул "Барселону" минувшим летом на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провел за ПСЖ восемь матчей и забил три гола.

Не пропустите: Месси хочет, чтобы один из лидеров "Барселоны" перешел в ПСЖ. | http://soccernews.ru
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Первоклашка с крутым нравом

Для Лео главное , что уход состоялся эффективно ... Естественно , в денежном плане для него самого ... ))

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