Бывший кандидат в президенты "Барселоны": "Неймара невозможно заменить, клубу нужно решить эту проблему"

Бывший кандидат в президенты каталонской "Барселоны" Агусти Бенедито высказался о ситуации с форвардом команды Неймаром.

"Потеря Неймара будет возмутительной. Крайне важно, чтобы он оставался вместе с командой. Его можно заменить только подобным игроком, но таких футболистов, как Неймар, больше нет. Клубу нужно найти решение этой проблемы", - цитирует Бенедито AS.

Напомним, Лукас Моура прояснил ситуацию с возможным трансфером Неймара. | soccernews.ru