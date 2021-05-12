Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Валенсия завершил карьеру

Теги манчестер юнайтедлуис антонио валенсия

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Валенсия завершил карьеруФото: сайт "МЮ"

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Луис Антонио Валенсия завершил карьеру.

"Я никогда ничего не забуду из того, что пережил на "Олд Траффорд". Я никогда не забуду ни одного гола, ни одного трофея и замечательных фанатов.

Я не думал, что этот момент наступит так скоро, однако мое тело попросило меня принять это решение. Я объявляю о завершении футбольной карьеры. Я благодарю всех, кто был частью моей карьеры и моей жизни", - написал 35-летний игрок в инстаграме.

Валенсия защищал цвета "МЮ" с 2009 по 2019 год. В составе клуба он завоевал 9 трофеев, в том числе Лигу Европы.

Кроме того, на счету Валенсии 99 игр в составе сборной Эквадора.

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