Бывший капитан сборной Англии возглавил национальную сборную

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Бывший капитан сборной Англии возглавил национальную сборнуюБывший капитан сборной Англии Терри Бутчер получил должность наставника национальной команды Филиппин.

Соглашение с 59-летним англичанином будет действовать на 2 года.

За сборную Англии он сыграл 77 матчей и представлял команду на трех Чемпионатах Мира.

Бутчер подготовит филиппинцев к выступлению на Кубке Азии 2019 года.

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