Бывший клуб Хави досрочно стал чемпионом Катара

Теги аль-саддхавьер грасия карлос

Бывший клуб Хави досрочно стал чемпионом Катара

Фото твиттер "Аль-Садда"

"Аль-Садд" второй год подряд и в 16-й раз в истории выиграл чемпионат Катара.

Команда, которую возглавляет экс-тренер "Рубина" Хави Грасия, досрочно завоевала золотые медали - за три тура до окончания первенства.

Стоит отметить, что до ноября "Аль-Садд" тренировал Хави, который впоследствии ушёл в "Барселону".

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