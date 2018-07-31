Бывший клуб Модрича вышел в третий раунд квалификации Лиги Чемпионов
Завершились два ответных матча второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов. Путевки в следующий круг завоевали загребское "Динамо", которое является родным клубом Луки Модрича, а также македонская "Шкендия".
"Хапоэль" Беер-Шева, Израиль - "Динамо" Загреб, Хорватия - 2:2 (2:0) - первый матч - 0:5
Голы: Огу, 14 - 1:0, Стоянович, 34 (автогол) - 2:0, Будимир, 49 - 2:1, Хайрович, 54 - 2:2
"Шериф" (Молдова) - "Шкендия" (Македония) - 0:0 - первый матч - 0:1
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