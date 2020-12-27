Бывший клуб Пеле намерен оспорить рекорд Месси
Пресс-служба бразильского "Сантоса" выступила с заявлением с целью оспорить рекорд аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, который превзошел достижение бразильца Пеле по числу голов за один клуб - 644 против 643.
"В статистике не учтены еще 448 голов Пеле. Он забил по девять мячей "Америке" (Мексика) и "Коло-Коло" (Чили), восемь голов в ворота "Интера". В его списке голы в ворота "Ривер Плейт", "Боки Хуниорс", "Расинга", "Универсидад де Чили", "Реала", "Ювентуса", "Лацио", "Наполи", "Бенфики и "Андерлехта". Даже "Барселона" пропустила от него четыре гола в четырех матчах.
Статистики утверждают, что многие из этих голов были забиты в товарищеских матчах со слабыми соперниками. Но эти матчи проводились по официальным правилам и были зарегистрированы. Сила соперников не имеет должна никого смущать. Гол в ворота "Эйбара" ценится также, как и гол в матче с "Валенсией". Так что гол в ворота "Трансвааля" из Суринама должен котироваться также, как и гол "Реалу", - говорится в заявлении "Сантоса".
Стоит отметить, что сам Пеле поздравил Месси с рекордом.
Не пропустите: Месси назвал двух лучших тренеров в своей карьере. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Бывший клуб Пеле намерен оспорить рекорд Месси
-
"Реал" продлит контракт с Модричем
-
Лэмпард раскритиковал Вернера за матч с "Арсеналом"
-
"Реал" может перехватить трансферную цель "Зенита"
-
"Барселона" выставила Коутиньо на трансфер
-
Неймар подвергся критике за организацию крупной вечеринки в Бразилии
-
"Можем послать друг друга". Милевский рассказал о своих отношениях с президентом киевского "Динамо"
-
"Барселона" решила не покупать Депая зимой: названа причина
-
Гол Турана вывел "Галатасарай" на первое место в чемпионате Турции
-
Главные новости дня: 26 декабря
-
"Манчестер Сити" и "Эвертон" одержали победы в АПЛ
-
Глава МИД России Лавров высказал свою позицию касательно выбора тренера в "Спартак"
-
Агент Лаутаро Мартинеса высказался об интересе со стороны "Барселоны"
-
Лэмпард высказался о поражении от "Арсенала"
-
Артета прокомментировал победу над "Челси"
-
Клопп назвал единственную причину, по которой игроки могут покинуть "Ливерпуль"
-
Дасаев выбрал лучшего голкипера РПЛ в 2020 году
-
"Милан" и "Ювентус" поборются за нападающего "Селтика"
-
Вернер продлил свою безголевую серию до 10 матчей
-
Сёмин назвал лучшего вратаря РПЛ в 2020 году
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14