Бывший клуб Пеле намерен оспорить рекорд Месси

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Бывший клуб Пеле намерен оспорить рекорд Месси

Пресс-служба бразильского "Сантоса" выступила с заявлением с целью оспорить рекорд аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, который превзошел достижение бразильца Пеле по числу голов за один клуб - 644 против 643.

"В статистике не учтены еще 448 голов Пеле. Он забил по девять мячей "Америке" (Мексика) и "Коло-Коло" (Чили), восемь голов в ворота "Интера". В его списке голы в ворота "Ривер Плейт", "Боки Хуниорс", "Расинга", "Универсидад де Чили", "Реала", "Ювентуса", "Лацио", "Наполи", "Бенфики и "Андерлехта". Даже "Барселона" пропустила от него четыре гола в четырех матчах.

Статистики утверждают, что многие из этих голов были забиты в товарищеских матчах со слабыми соперниками. Но эти матчи проводились по официальным правилам и были зарегистрированы. Сила соперников не имеет должна никого смущать. Гол в ворота "Эйбара" ценится также, как и гол в матче с "Валенсией". Так что гол в ворота "Трансвааля" из Суринама должен котироваться также, как и гол "Реалу", - говорится в заявлении "Сантоса".

Стоит отметить, что сам Пеле поздравил Месси с рекордом.

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