Бывший клуб Роналдиньо подписал экс-защитника "Манчестер Юнайтед"
"Керетаро" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника Луиса Антонио Валенсии.
35-летний футболист являлся свободным агентом, поэтому достался мексиканскому клубу бесплатно. Подробности заключённого контракта не разглашаются.
Напомним, что эквадорец большую часть карьеры провёл в "Манчестер Юнайтед" (2009-2019).
"Керетаро" известен тем, что с 2014 по 2015 год за команду играл бразилец Роналдиньо.
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