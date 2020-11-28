Бывший клуб Роналдиньо подписал экс-защитника "Манчестер Юнайтед"

"Керетаро" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника Луиса Антонио Валенсии.

35-летний футболист являлся свободным агентом, поэтому достался мексиканскому клубу бесплатно. Подробности заключённого контракта не разглашаются.

Напомним, что эквадорец большую часть карьеры провёл в "Манчестер Юнайтед" (2009-2019).

"Керетаро" известен тем, что с 2014 по 2015 год за команду играл бразилец Роналдиньо.

Не пропустите: Экс-защитник сборной Англии возобновил карьеру в 38 лет. | http://soccernews.ru