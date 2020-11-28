Бывший клуб Роналдиньо подписал экс-защитника "Манчестер Юнайтед"

Теги луис антонио валенсиядеп. керетароманчестер юнайтедтрансферы

Бывший клуб Роналдиньо подписал экс-защитника "Манчестер Юнайтед"

"Керетаро" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника Луиса Антонио Валенсии.

35-летний футболист являлся свободным агентом, поэтому достался мексиканскому клубу бесплатно. Подробности заключённого контракта не разглашаются.

Напомним, что эквадорец большую часть карьеры провёл в "Манчестер Юнайтед" (2009-2019).

"Керетаро" известен тем, что с 2014 по 2015 год за команду играл бразилец Роналдиньо.

Не пропустите: Экс-защитник сборной Англии возобновил карьеру в 38 лет. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Моуринью против Лэмпарда, последний шанс Конте и еще 3 противостояния, которые стоит посмотреть на выходных

Моуринью против Лэмпарда, последний шанс Конте и еще 3 противостояния, которые стоит посмотреть на выходных

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Сантос Лагуна Сантос Лагуна 18 37
2 Леон Леон 18 33
3 Тигрес УАНЛ Тигрес УАНЛ 18 32
4 Куэретаро Куэретаро 18 31
5 Некакса Некакса 18 31
6 Америка Америка 18 31
7 Морелия Морелия 18 27
8 Монтеррей Монтеррей 18 27
9 Пачука Пачука 18 25
10 Гвадалахара Гвадалахара 18 25
11 Тихуана Тихуана 18 24
12 Крус Асул Крус Асул 18 23
13 Пумас УНАМ Пумас УНАМ 18 23
14 Атлас Атлас 18 21
15 Atlético San Luis Atlético San Luis 18 20
16 FC Juárez FC Juárez 18 18
17 Толука Толука 18 17
18 Пуэбла Пуэбла 18 17
19 Веракрус Веракрус 18 8
Полная таблица

топ-5 тегов