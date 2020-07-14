Бывший клуб Слуцкого "Халл Сити" проиграл "Уигану". В матче было забито 8 голов

"Халл Сити" проиграл "Уиган Атлетику" в матче чемпионшипа. Во встрече было забито 8 голов.

В составе хозяев голами отметились Кэл Нэйсмит, Джамал Лоу, Джозеф Уильямс, трижды забил Киран Дауэлл, дублем отметился Киффер Мур.

"Уиган Атлетик" - "Халл Сити" - 8:0 (7:0)

Отметим, что "Уиган" впервые в истории выиграл с таким счетом. Российский тренер Леонид Слуцкий ранее тренировал "Халл Сити" (2017 год).

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