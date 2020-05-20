Бывший клуб Слуцкого "Халл Сити" выступает против возобновления сезона АПЛ

Ряды английских клубов выступают против возобновления сезона АПЛ в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает The Telegraph.



"Халл Сити", который в 2017 году возглавлял российский специалист Леонид Слуцкий, направил в английскую лигу письмо с просьбой досрочно завершить сезон. Такого же мнения придерживаются еще три клуба Чемпионшипа.



Розыгрыш был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновление сезона намечено на середину июня.

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