Бывший клуб Слуцкого представил новую эмблему

"Халл Сити" представил новую эмблему, сообщает официальный сайт клуба.

Голова тигра по-прежнему изображена на логотипе, однако её дизайн было решено изменить.

Напомним, что с 9 июня по 3 декабря 2017 года "Халл Сити" тренировал известный российский специалист Леонид Слуцкий.

По итогам 30 туров "тигры" занимают десятое место в турнирной таблице Чемпионшипа, имея в своём активе 43 очка.

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