Бывший клуб Слуцкого представил новую эмблему

Теги халл сити

Бывший клуб Слуцкого представил новую эмблему

"Халл Сити" представил новую эмблему, сообщает официальный сайт клуба.

Голова тигра по-прежнему изображена на логотипе, однако её дизайн было решено изменить.

Напомним, что с 9 июня по 3 декабря 2017 года "Халл Сити" тренировал известный российский специалист Леонид Слуцкий.

По итогам 30 туров "тигры" занимают десятое место в турнирной таблице Чемпионшипа, имея в своём активе 43 очка.

Не пропустите: Руни: "Мне до сих пор по силам играть в АПЛ". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Кокорин и Мамаев прибыли на заседание суда в автозаке

Кокорин и Мамаев прибыли на заседание суда в автозаке

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 25 62
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 25 59
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 25 57
4 Челси Челси 25 50
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 48
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 25 47
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 25 38
8 Уотфорд Уотфорд 25 34
9 Эвертон Эвертон 25 33
10 Борнмут Борнмут 25 33
11 Лестер Сити Лестер Сити 25 32
12 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 25 32
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 25 27
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 25 26
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 24
16 Саутгемптон Саутгемптон 25 24
17 Бернли Бернли 25 24
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 25 22
19 Фулхэм Фулхэм 25 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 25 11
Полная таблица

топ-5 тегов