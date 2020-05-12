Бывший клуб Витселя и Пато снялся с чемпионата Китая из-за финансовых проблем
"Тяньцзинь Цюаньцзянь" в скором времени будет признан банкротом, сообщает Agence France-Presse.
По информации источника, у китайского клуба возникли серьёзные финансовые проблемы, которые вынудили команду сняться с чемпионата страны.
В высшем дивизионе "Тяньцзинь Цюаньцзянь" заменит "Шеньчжень".
Ранее в клубе выступали такие известные футболисты как Аксель Витсель и Алешандре Пато.
Не пропустите: "Шанхай Шенхуа" отказал "Манчестер Юнайтед" в продлении аренды Игало. | http://soccernews.ru
главное
-
Из любителей в клуб АПЛ - рецепт Али Диа! Рассказываем о самой грандиозной трансферной афере всех времен
-
"Тоттенхэм" предложил "Барселоне" услуги своего защитника
-
Переговоры между "Ювентусом" и "Барселоной" по Пьяничу зашли в тупик
-
Месси - лучший игрок в истории ЛЧ по соотношению забитых голов к числу матчей. Роналду - на третьем месте
-
Главные новости дня: 11 мая
Лента новостей
-
Конфликт Рабьо с "Ювентусом" усугубляется
-
Из любителей в клуб АПЛ - рецепт Али Диа! Рассказываем о самой грандиозной трансферной афере всех времен
-
"Ростов" интересуется экс-вратарём "Армавира"
-
"Тоттенхэм" предложил "Барселоне" услуги своего защитника
-
Уткин вызвал на дебаты агента Селюка
-
ПСЖ может усилиться двумя игроками "Милана"
-
Переговоры между "Ювентусом" и "Барселоной" по Пьяничу зашли в тупик
-
Бывший клуб Витселя и Пато снялся с чемпионата Китая из-за финансовых проблем
-
"Барселона" назвала цену на Семеду
-
Игрокам ПСЖ сделают роскошные подарки в честь очередного чемпионства
-
"Арсенал" решил не выкупать Себальоса
-
3
Месси - лучший игрок в истории ЛЧ по соотношению забитых голов к числу матчей. Роналду - на третьем месте
-
Фернандиньо оценил перспективы Зинченко в "Манчестер Сити"
-
Алиев объявил о создании нового YouTube-канала
-
"Милан" нацелился на двух игроков "Фиорентины"
-
"Ливерпуль" выбирает между четырьмя защитниками
-
Хави Мартинес близок к уходу из "Баварии"
-
"Тоттенхэм" определился с будущим Ндомбеле
-
Главные новости дня: 11 мая
-
Футбольный журнал изобразил Роналду, Неймара, Гризманна и Погба в образе танцующих гробовщиков
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Гуанчжоу
|30
|72
|2
|Бейджин Гуоан
|30
|70
|3
|Шанхай Ист Эйшиа
|30
|66
|4
|Цзянсу Шунтиан
|30
|53
|5
|Шандонг Луненг
|30
|51
|6
|Хубеи Люйин
|30
|44
|7
|Тянцзин Теда
|30
|41
|8
|Хенан Цзяние
|30
|41
|9
|Далянь Ифан
|30
|38
|10
|Чонгцинь Лифан
|30
|36
|11
|Хэбэй Чайна Форчун
|30
|33
|12
|Чангша Гинде
|30
|32
|13
|Шанхай Шенхуа
|30
|30
|14
|Tianjin Quanjian
|30
|25
|15
|Шенджен Руби
|30
|21
|16
|Шаанси Чанба
|30
|14