Бывший клуб Витселя и Пато снялся с чемпионата Китая из-за финансовых проблем

"Тяньцзинь Цюаньцзянь" в скором времени будет признан банкротом, сообщает Agence France-Presse.

По информации источника, у китайского клуба возникли серьёзные финансовые проблемы, которые вынудили команду сняться с чемпионата страны.

В высшем дивизионе "Тяньцзинь Цюаньцзянь" заменит "Шеньчжень".

Ранее в клубе выступали такие известные футболисты как Аксель Витсель и Алешандре Пато.

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