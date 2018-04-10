Бывший Король Испании поздравил Роналду с фантастическим голом в ворота "Ювентуса"

Теги реал мадридфлорентино перескриштиану роналдуювентус

Бывший Король Испании поздравил Роналду с фантастическим голом в ворота "Ювентуса"

Бывший Король Испании Хуан Карлос поздравил нападающего "Реала" Криштиану Роналду с фантастическим голом в ворота "Ювентуса" в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов, который состоялся неделю назад.

"Хуан Карлос звонил мне, чтобы поздравить Криштиану. Его гол в ворота "Ювентуса" - один из самых прекрасных в истории футбола, шикарный гол лучшего игрока мира" - цитирует президента королевского клуба Флорентино Переса Goal.com.

Ещё раз насладиться футбольным шедевром в исполнении 33-летнего португальца Вы можете здесь.

Не пропустите: Перес спрогнозировал, кто будет соперником "Реала" в полуфинале Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru

комментарии
Квинколобик

Бывший Король Испании поздравил Роналду с фантастическим голом. норм че)

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