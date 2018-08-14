Бывший лидер ЦСКА перейдет в ПАОК
ПАОК договорился с шведским полузащитником Понтусом Вернблумом, сообщает to10.gr.
По сведениям издания, футболист в среду пройдет медицинское обследование в греческом клубе. Его зарплата составит 1,8 миллиона евро в год и он станет самым высокооплачиваемым футболистом в составе ПАОКа.
В данный момент 32-летний Вернблум является свободным агентом, поэтому он достанется ПАОКу бесплатно. Ранее он выступал за ЦСКА.
Напомним, что ПАОК является соперником "Спартака" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов.
Не пропустите: На матче "Спартак" - ПАОК будут работать три тысячи силовиков. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Определились все пары раунда плей-офф Лиги Чемпионов
-
"Бенфика" удержала ничью в матче с "Фенербахче" и прошла в следующий раунд квалификации ЛЧ
-
Адриано похоронил "Спартак": Каррера и компания вылетают из Лиги Чемпионов
-
БАТЭ прошёл "Карабах" в третьем раунде квалификации Лиги Чемпионов
-
Киевское "Динамо" переигрывает "Славию" и выходит в плей-офф раунд Лиги чемпионов
Лента новостей
-
Главные новости дня: 14 августа
-
Рамос: "Уход Роналду не остановит победную поступь "Реала"
-
В ближайшее время состоится встреча Погба и Моуринью
-
Червиченко: "У "Спартака" есть сдерживающий фактор для отставки Карреры"
-
"Рома" подписала своего четырнадцатого новичка в текущее трансферное окно
-
Официально: "Рома" подписала новоиспеченного чемпиона мира
-
Президент ПАОКа: "Спартак" получил по заслугам"
-
Определились все пары раунда плей-офф Лиги Чемпионов
-
"Црвена Звезда" в дополнительное время обыграла словацкий "Спартак" и стала последним участником раунда плей-офф ЛЧ
-
Рамос ответил Клоппу
-
"Милан" близок к подписанию трансферной цели "Зенита"
-
"Аякс" - "Стандард" - 3:0 (обзор)
-
"Фенербахче" - "Бенфика" - 1:1 (обзор)
-
"Реал" отказался от предложения ПСЖ подписать Кавани
-
1
"Аякс" разгромил "Стандард" и вышел на киевское "Динамо" в следующем раунде ЛЧ
-
1
Каррера: "Ничего не могу предъявить команде"
-
"Зальцбург" повторно обыграл албанскую "Шкендию"
-
"Бенфика" удержала ничью в матче с "Фенербахче" и прошла в следующий раунд квалификации ЛЧ
-
4
Украинский защитник ПАОКа отметился провокацией с политическим подтекстом после матча со "Спартаком"
-
Наставник ПАОКа: "Я сказал позавчера, что мы приехали побеждать и мы победили"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Олимпиакос Пирей
|34
|86
|2
|ПАОК
|34
|69
|3
|Атромитос
|34
|66
|4
|Панатинаикос
|34
|66
|5
|Астерас Триполис
|34
|58
|6
|Эрготелис
|34
|44
|7
|ОФИ
|34
|44
|8
|Левадиакос
|34
|42
|9
|Панаитоликос Агринио
|34
|42
|10
|ПАС Гианнина
|34
|41
|11
|Пантракикос
|34
|41
|12
|Kallonis
|34
|39
|13
|Паниониос
|34
|39
|14
|Ксанти
|34
|38
|15
|Платаниас
|34
|38
|16
|Верия ФК
|34
|38
|17
|Аполлон Смирнис
|34
|36
|18
|Арис
|34
|22