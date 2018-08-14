Бывший лидер ЦСКА перейдет в ПАОК

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Бывший лидер ЦСКА перейдет в ПАОК

ПАОК договорился с шведским полузащитником Понтусом Вернблумом, сообщает to10.gr.

По сведениям издания, футболист в среду пройдет медицинское обследование в греческом клубе. Его зарплата составит 1,8 миллиона евро в год и он станет самым высокооплачиваемым футболистом в составе ПАОКа.

В данный момент 32-летний Вернблум является свободным агентом, поэтому он достанется ПАОКу бесплатно. Ранее он выступал за ЦСКА. 

Напомним, что ПАОК является соперником "Спартака" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

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